Опитват да свалят двама болни от кораба с епидемия от хантавирус

Холандски власти ще се опитат да репатрират двама болни от круизния кораб, който се бори с предполагаемо огнище на хантавирус. На борда вече има три смъртни случая.

Операторът на круизния кораб, Oceanwide Expeditions излезе с официална позиция и потвърди, че се справя със "сериозна медицинска ситуация“ на борда на MV Hondius, пътуващ от Ушуая в Аржентина до Кабо Верде.

"Холандските власти се споразумяха да ръководят съвместни усилия за организиране на репатрирането на двамата симптоматични лица на борда на MV Hondius от Кабо Верде до Холандия“, каза операторът.

"Ако това може да се осъществи, Министерството на външните работи ще го координира“, добави говорител на холандското външно министерство.

Властите на Кабо Верде обаче не са склонни да разрешат преместването, като местният вестник A Nacao съобщава, че президентът на Института за обществено здраве на Кабо Верде е заявил, че корабът трябва "да продължи маршрута си“ и пътниците няма да слизат на брега в Кабо Верде, за да се защити местното население.

Според няколко онлайн сайта за проследяване, корабът е блокиран край пристанището на Прая, столицата на Кабо Верде, от поне 24 часа, като ситуацията не показва признаци за скорошно разрешаване.

В изявление на круизната компания Oceanwide Expeditions, публикувано в неделя вечер, се казва, че властите на Кабо Верде "не са издали разрешение“, за да позволят на нуждаещите се от медицинска помощ да слязат на брега.

Може да има и още заразени пътници

Междувременно пътниците са изправени пред мъчително чакане, за да разберат дали са се заразили с вируса, което може да отнеме до осем седмици, за да се появят симптоми.

Световната здравна организация потвърди шест предполагаеми случая на хантавирусна инфекция на MV Hondius.

Първият смъртен случай е на 70-годишен мъж. Вторият случай е на 69-годишната му съпруга. И двамата са холандски граждани. 69-годишен британец е откаран в Йоханесбург, където е лекуван в интензивно отделение.

Според препоръките на британското правителство относно хантавируса, симптомите обикновено се появяват от две до четири седмици, но могат да варират от два дни до осем седмици след експозицията, което означава, че заболяването може да се развие и при други пътници през следващите дни или седмици.

Около 40% от случаите водят до смърт, според Центровете за контрол на заболяванията в САЩ.

В неделя вечерта СЗО заяви, че е "запозната със случаите на тежко остро респираторно заболяване на круизен кораб, плаващ в Атлантическия океан“.

СЗО потвърди, че трима души са починали на борда и има още предполагаеми случая.

Какво е хантавирус?

Хантавирусите, от семейство вируси, се разпространяват от гризачи, по-специално чрез контакт с урината, изпражненията и слюнката им.

Известно е, че причиняват редица заболявания при хората, вариращи от леки, грипоподобни заболявания до тежки респираторни заболявания или хеморагични заболявания.

Ранните симптоми могат да включват умора, треска, мускулни болки и интензивно главоболие.

Те обикновено не се разпространяват от човек на човек и обикновено се предават само чрез телесни течности и близък контакт.

Рискът от заразяване с болестта може да бъде намален чрез минимизиране на контакта с гризачи.

В момента се провеждат лабораторни тестове и епидемиологични разследвания, като на пътниците и екипажа се предоставят медицински грижи и подкрепа, съобщи СЗО.

Изображения от MV Hondius показват гурме хранене и всеотдаен екипаж, преди смъртоносната епидемия да хвърли пътуването в хаос.

Готвачът на кораба, Хабир Мораес, сподели снимки във Facebook на изискани ястия и пътници, които се забавляват преди началото на епидемията.

Министерството на здравеопазването на Южна Африка съобщи, че холандският мъж е страдал от треска, главоболие, коремни болки и диария и е починал в Сейнт Хелена, докато съпругата му е била откарана в болница в района на Кемптън Парк в Южна Африка, след като е колабирала на летище.

Писмо, разпространено до клиенти от круизната компания Oceanwide Expeditions в неделя, видяно от Daily Mail, ги информира, че се "очаква одобрение“ пътниците да могат да напуснат кораба.

В писмото се казва: "Както знаете, реагираме на няколко случая на неидентифициран вирус. Със съжаление съобщаваме, че през нощта гост с тежки симптоми е починал. В момента сме закотвени край бреговете на Кабо Верде и очакваме одобрение от властите на Кабо Верде за слизане на брега, като приоритет се дава на тези, които се нуждаят от незабавна медицинска помощ. На този етап нямаме разрешение от властите на Кабо Верде за слизане на брега", се казва в писмото.

В писмото се препоръчва всички на борда да продължат "да следват най-добрите практики, да носят маски за лице, да спазват дистанция и, където е възможно, да сведат до минимум контакта с другите гости“.

"Моля, бъдете сигурни, че оказваме натиск по всички налични канали, включително на дипломатическо ниво, за да предоставим спешна помощ на лица с тежки симптоми и да гарантираме, че всички гости на борда могат да бъдат правилно подкрепени в рамките на адекватен процес на здравен скрининг", се казва още в писмото.