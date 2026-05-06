Круизният кораб със заболели от хантавирус пое към Тенерифе

Круизният кораб, засегнат от огнище на хантавирус и закотвен край Кабо Верде, отплава от островната държава край Западна Африка.

Испанският министър на здравеопазването съобщи, че плавателният съд ще акостира до три дни в Тенерифе на Канарските острови.

Оттам всички чуждестранни пътници ще бъдат върнати със самолет в родните си страни, ако здравословното им състояние позволява това.

По-рано днес Клавихо обяви, че регионалното правителство на Канарските острови е против решението на централните власти в Мадрид плавателният съд да бъде приет от Испания.

Сега корабът е край Кабо Верде - островна държава край северозападното крайбрежие на Африка.

Испанската министърка на здравеопазването Мария Гомес обяви, че страната ще репатрира в родните им държави всички пътници, които нямат симптоми, след като круизният кораб "Хондиус" акостира на остров Тенерифе. Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина в болница в столицата Мадрид.

Регионалното правителство на испанските Канарски острови се противопостави на разрешението за акостиране на архипелага на круизния кораб, засегнат от епидемия от смъртоносния хантавирус, предаде тази сутрин Ройтерс, позовавайки се на неговия лидер Фернандо Клавихо.

"Това решение не се основава на никакви технически критерии, нито има достатъчно информация, за да успокои обществеността или да гарантира нейната безопасност", каза Клавихо.

Той подчерта, че е поискал спешна среща с испанския министър-председател Педро Санчес, за да обсъдят въпроса.

Клавихо оглавява коалиционно правителство, част от което е консервативната Народна партия - основната опозиция на социалистите на Санчес, отбелязва Ройтерс.