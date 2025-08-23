Байер (Леверкузен) загуби от Хофенхайм с 1:2

Футболният шампион на Германия Байер (Леверкузен) започна новия сезон в Бундеслигата с домакинска загуба от Хофенхайм с 1:2. Отборът, който се раздели с голяма част от звездите си и вече е воден от нидерландския треньор Ерик тен Хаг, излезе напред в резултата чрез попадение на Джарел Куанса още в шестата минута, но Фисник Аслани изравни за гостите в средата на първата част, а гол на Тим Лемперле в началото на втората част доведе до пълен обрат.

Друг германски участник в Шампионската лига - Щутгарт, също направи фалстарт в началото, като загуби гостуването си от Унион (Берлин) с 1:2. Илиас Анса даде аванс на тима от столицата през първата част с две попадения - 2:0. "Швабите" успяха само да намалят в края на мача чрез Тиаго Томас.

Стабилният Айнтрахт (Франкфурт) показа класа, като се наложи над Вердер с 4:1. Джан Илмаз Узун откри за домакините, а френският халф Жан-Матео Баоя вкара два гола за 3:0. Вердер реагира чрез попадение на Джъстин Ндижнма, но Ансгар Кнауф оформи крайното 4:1.

Волфсбург тръгна с успех като гост над Хайденхайм с 3:1. Андреас Сков Олсен, Матиас Сванберг и Мохамедс Амура от дузпа бяха точни за "вълците", Лео Шиенца временно бе изравнил за Хайденхайм, съобщи БНР.

Аугсбург също направи отличен старт на сезона, налагайки се над Фрайбург с 3:1 при гостуването си. Димитрис Янулис, Крислен Мацима и Мариус Волф дадоха сериозен аванс на баварците. Фрайбург стигна само до почетно попадение чрез Винценцо Грифо от дузпа.

Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата:

Байер (Леверкузен) - Хофенхайм 1:2

Фрайбург - Аугсбург 1:3

Хайденхайм - Волфсбург 1:3

Айнтрахт (Франкфурт) - Вердер (Бремен) 4:1

Унион (Берлин) - Щутгарт 2:1

по-късно днес:

Санкт Паули - Борусия (Дортмунд)