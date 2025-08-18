Руснаците в Аляска дариха с водка журналист, заял се със Зеленски ВИДЕО

Американският репортер Брайън Глен, който се открои с провокативен въпрос към украинския лидер по време на напрегнатата среща между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, получи подарък от руската делегация, участвала в срещата на върха в Аляска.

Глен попита Зеленски защо не е облечен с костюм на срещата в Белия дом. Той присъства и на събитията в Аляска, като успя да си издейства подарък от руската делегация. Журналистът върна изгубен фотоапарат, пише УНН, а в замяна получи бутилка руска водка от фоторепортера, на когото принадлежеше машината.

Тръмп бил уморен и раздразнен от Путин след срещата им в Аляска

„Защо не носите костюм? Имате ли поне костюм? Много американци смятат, че не уважавате достойнството на поста (Белия дом, -бел.ред.)“, попита американският репортер Зеленски на известната среща през февруари, когато Тръмп и Джей Ди Ванс нападнаха лидера в Киев, казвайки му, че няма нужните карти в ръка си, за да надвие русия..

Сега американският репортер публикува видео, в което се появява с бутилка водка, получена от руски журналист. Той написа, че подаръкът е предшестван от репортаж. Той е намерил изгубен фотоапарат, принадлежащ на един от репортерите на руските медии, а последният е бил много благодарен и заради това е дал подарък на колегата си.

Във видеото се вижда как представители на руската преса подканват Глен да пийне, но той отказва. Един човек дори предлага „руски коняк“. Глен ги идентифицира като представители на пресата.

Той чуква бутилки с тях, но казва, че не би пил в момента – разбираемо е, все пак е ппед камерата и на работа.

„Наздраве за изграждането на световен мир!“, каза още Глен в публикацията си X.

