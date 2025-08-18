Сдружение “Невидими животни” настоява за забрана на клетките за телета

Утре Сдружение "Невидими животни" ще внесе в Народното събрание петиция с над 110 хиляди подписа за законодателна забрана на клетките за телета.

"Доста голям брой телета у нас се откъсват от майката при раждането и ги хвърлят в клетка, която е съвсем малко по-голяма от телата им. Идеята е била, че може би ще има заболявания, ако телетата не са изолирани индивидуално в клетка. Съвременната наука сочи, че това не е така", заяви Стефан Димитров от "Невидими животни" в "България сутрин".

Той обясни, че най-малките ферми у нас изобщо не използват клетки, те се срещат в средните и големите такива.

"От самото му раждане телето прекарва детството си в клетка - това е ужасна жестокост. Те са като деца. Много фермери не отглеждат животните си по този начин. Самите те твърдят, че така животните са много по-спокойни. В момента тези клетки са законни и могат да бъдат ползвани", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.

Основната цел на събраните подписи е да се сложи край на жестокостта над животните. Диалог с Министерството на земеделието има, но винаги има хора, които са скептични,

“В чужбина също се използват такива клетки, но тенденцията е към отхвърляне. Все повече ферми и у нас, и в чужбина ги премахват", коментира Димитров и добави, че отглеждани на свобода животните растат по-бързо и ядат повече.

"Телетата в клетките са бъдещи млечни крави, от които фермерът ще иска да получава мляко. Когато телето е недохранено и е било в клетка, хормонът кортизол в организма му е много повече. В интерес на фермера е животното да не е страхливо", посочи той.

