Ще даде ли Тръмп "Томахоук" на Украйна: "Не, съвсем не"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му, убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни". /БТА