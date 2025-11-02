Вучич: Сърбия произвежда повече боеприпаси от Франция

От началото на войната в Украйна европейската преса многократно твърди, че Сърбия е авторитарен режим и би нападнала някого в региона. Нищо от това не се е случило. Въпреки провокациите на режима в Прищина, ние винаги сме били котва на стабилността в региона. Това е нашият принос към европейската сигурност. Никога не сме застрашавали никого в Европа. Напротив, складовете ни са пълни с боеприпаси и произвеждаме повече, особено минохвъргачни снаряди. Произвеждаме повече боеприпаси от Франция. Това заяви в интервю за Cicero сръбският президент Александър Вучич.

„Макар че не искам да бъда възприеман като някой, който постоянно снабдява враждуващите страни с боеприпаси, боеприпаси са необходими в Европа. Затова предложих на нашите приятели в ЕС възможността да сключат споразумение за покупка с нас и да вземат всичко, което имаме. Това би бил феноменален принос, който можем да направим за европейската сигурност”, добави още той.

На въпрос дали тези боеприпаси биха могли да бъдат използвани в Украйна, Вучич отговори:

„Купувачите могат да правят каквото си искат. Просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме. Винаги съм казвал, че Сърбия е военно неутрална. Но ние сме абсолютно готови да сътрудничим с европейските армии. Вече си сътрудничим интензивно с нашите европейски приятели във военно отношение в Африка, Азия и на други континенти и сме готови да увеличим присъствието си заедно с европейските сили.”

По думите му, много хора в Сърбия смятат, че е важно да се поддържат стратегически връзки с Русия.

„В същото време мнозинството искат да станат част от Европейския съюз. Този анализ е правилен. Не разбирам обаче защо добрите отношения с Русия трябва да блокират пътя ни към ЕС. Никога няма да действаме против интересите на Европейския съюз. Казал съм поне десет пъти в директни разговори с Владимир Путин, че сме на пътя към членство в ЕС. Винаги съм заявявал ясно това желание и тази цел и никога не съм ги крил по никакъв начин. Народът на Сърбия иска да живее в демокрация и иска по-добри условия на живот. Няма абсолютно никакво съмнение в това”, допълни Вучич.