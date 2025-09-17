Руска атака причини проблеми с тока и жп транспорта в Кировоградска област

Част от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ. Това съобщи в "Телеграм" местният областен управител Андрий Райкович, цитиран от Укринформ.

По думите му през нощта Кировоградска област е била подложена на голям удар с дронове, при който са поразени обекти от инфраструктурата на региона.

Към този час частично без електричество остават областният център и 44 населени пункта в община Олександривка.

От Олександривка постъпват сведения и за повредени жилищни домове.

Райкович добави, че противопожарните екипи са гасили цяла нощ пламъци на различни места.

Одеският областен филиал на украинските държавни железници "Укрзализниця" съобщават, че е нарушено движението на влакове по две направления, едното от които е към Кропивницки.

По-рано Укринформ съобщи за закъснения на редица влакове заради масиран руски удар по обекти на "Укрзализниця" и спирания на тока в различни участъци от железопътната мрежа, пише БТА.