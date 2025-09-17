АПС: Това правителство се крепи на Делян Пеевски

След гласуването на този вот ще стане кристално ясно, че това правителство оцелява и се крепи на подкрепата на Делян Пеевски и „Новото начало“, и трите партии са съгласни да плащат цената на тази подкрепа, заяви от парламентарната трибуна Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Както е известно, от АПС обявиха, че подкрепят внесения миналата седмица проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков.

Адемов отбеляза, че целта на всеки вот на недоверие е да свали правителството.

Ако към днешна дата това изглежда невъзможно, няма как опозиционните партии да предизвикат стойностен дебат с управляващите, на който да осветлят начините за задкулисно корупционно управление, което няма нищо общо с публичния интерес, коментира депутатът.

Естественият отговор на въпроса каква е алтернативата е винаги в ръцете на избирателя, който със своя вот подсказва възможните управленски формули, каза Адемов, цитиран от БТА.

По думите му друга цел на вота е да покаже фундаменталните проблеми в управлението и по този начин да принуди съуправляващите в коалицията на уж малцинството да се замислят за електоралната цена, която следва да заплатят, продължавайки да подкрепят това правителство – тя е много скъпа.

Всички партии в управлението си дават сметка, че оставането в него им носи сериозни електорални и имиджови щети, каза Адемов.

Той припомни, че още преди година АПС е заявила, че "дългата ръка на завладяната държава" не е насочена само върху тях, а че това явление е на път да се превърне в проблем за цялата държава.

Усещането за самодостатъчност и силови рефлекси в миналото водят до абсурдни изявления на управляващите от рода на емоционално изпусната реплика за връщане правото на полицията да бие здраво, каза още Адемов. Настоящото правителство е дало зелена светлина за превземането на все повече сектори в държавното управление и се чувства безпомощно да се противопостави. Мотивите на вота са категорично доказателство за пробойни в правосъдието и вътрешните работи., подчерта също Адемов.

По думите му подходът на управляващите да омаловажават вотовете на недоверие, обявявайки ги за загуба на време, издава притеснение и страх.