Русия: Украйна атакува Запорожката АЕЦ с най-малко три дрона

Поне два от безпилотните летателни апарати са се взривили над покрива на учебно-тренировъчен център

20.09.2025 | 10:01 ч. Обновена: 20.09.2025 | 10:26 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза днес, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС.

Поне два от безпилотните летателни апарати са се взривили над покрива на сградата на учебно-тренировъчен център. Експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са били вътре, са евакуирани на безопасно място, пише в изявлението.

В текста се посочва, че радиационният фон в района е в рамките на нормалното.

"Въпреки абсурдните и опасни действия на киевския режим ситуацията е под контрол", подчертаха от пресслужбата на назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

Във вторник МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до централата.
(БТА)

 

Запорожката АЕЦ войната в Украйна дронове Русия
