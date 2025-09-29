Руските разходи за отбрана ще намалеят леко през 2026 година

Проектобюджет, внесен в руския парламент, предвижда разходите на Русия за отбрана леко да намалеят догодина, а при необходимост да могат да бъдат увеличени, предаде Ройтерс.

В документите е заложено финансиране за отбраната в размер на 13 трилиона рубли (около 157 милиарда долара) през 2026 година, когато войната в Украйна може да навлезе в петата си година.

Сумата е по-висока от предварително посочените 12,6 трилиона рубли в документи на Финансовото министерство, с които разполага Ройтерс, но остава под тазгодишния рекорд след разпадането на Съветския съюз – 13,5 трилиона рубли.

Този по-нисък разходен план повдига въпроси сред анализатори, особено на фона на липсата на признаци за край на конфликта. Как точно ще бъдат използвани средствата, остава неясно, тъй като 84% от военния бюджет е засекретен, пише БТА.