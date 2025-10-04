IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия удари жп гара в Сумска облааст

Зеленски: Ударът е ранил най-малко 30 души

04.10.2025 | 14:22 ч.
Руска атака с дрон срещу жп гара в Сумска област днес е ранила най-малко 30 души, заяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският лидер добавя, че дрон е ударил гарата в град Шостка, Сумска област. Пътници и работници на Укрзализница са били на мястото в момента на атаката.

“Свиреп руски удар с дрон по жп гарата в Шостка, Сумска област. Всички служби за спешна помощ вече са на място и са започнали да помагат на хората. Цялата информация за ранените се установява. Досега знаем за поне 30 жертви. Предварителните доклади сочат, че на мястото на удара е имало както персонал на Укрзализница, така и пътници”, добави още Зеленски.

Спешни служби са на място, спасители оказват помощ на ранените, а броят на жертвите и мащабът на щетите се установяват.

“Руснаците не можеха да не са знаели, че удрят цивилни. И това е терор, който светът не трябва да игнорира“, написа Зеленски в X.

