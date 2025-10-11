7 рецепти за десерти с канела

Канелата е една от най-често използваните подправки в кулинарията. Добавяме я към сладки и солени рецепти. С канела денят винаги е по-хубав. Затова не пропускаме да овкусим с щипка от нея кафето или капучиното си. Чудесна добавка е и към овесена каша, смути.

Канелата е аромата на есента и зимата. Придава усещане за топлина. А десертите с нея винаги са неустоими. Затова от кулинарната ни рубрика, подбрахме няколко ароматни рецепти с канела, които да опитате.

