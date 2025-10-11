IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко двама са убити при руски въздушен удар днес по град в Донецка област

Поне петима са ранени

11.10.2025 | 23:15 ч.
Най-малко двама души бяха убити и още 5 души са ранени при руски въздушен удар днес по град Костянтиновка в Донецка област, съобщи в "Телеграм" Вадим Филашкин, началник на областната военна администрация, цитиран от Укринформ.

"Руснаците отново атакуваха града с въздушни бомби. Най-малко двама души са загинали, а пет са ранени. Убитите са двама мъже, местни жители, на 49 и 56 години", написа Филашкин, цитиран от БТА.

Полицията е открила на мястото на удара и двегодишно момче. Детето е невредимо, но баща му и дядо му са ранени. Момчето е било евакуирано в град Краматорск.

Филашкин добави, че руските удари са нанесли щети на девет къщи - частни жилища, и една църква.

