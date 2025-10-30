Зеленски удължи военното положение в Украйна до 3 февруари 2026 година

Президентът Володимир Зеленски подписа два закона, удължаващи срока на военното положение в Украйна и периода на обща мобилизация.

Според Укринформ, проектозаконът “За одобряване на Указ на президента на Украйна “За удължаване на срока на военното положение в Украйна“ № 4643-IX е върнат в парламента с подписа на президента, както е посочено на официалния уебсайт на Върховната рада.

Освен това, на 30 октомври Зеленски подписа проектозакона “За одобряване на Указ на президента на Украйна “За удължаване на срока на обща мобилизация“ № 4644-IX.

“Тези решения са необходими за отблъскване на въоръжената агресия на Руската федерация срещу нашата държава“, подчерта пресслужбата на Върховната рада в Telegram.