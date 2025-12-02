IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първо официално посещение на Зеленски в Ирландия

Той ще говори и пред ирландския парламент

02.12.2025 | 13:00 ч. 23
Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха на официално посещение в Ирландия. Очаква се Зеленски да проведе среща с ирландския премиер Микел Мартин, съобщава Укринформ.

"За мен е чест да приветствам президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска в Ирландия“, написа премиерът на Ирландия в социалната мрежа.

Мартин подчерта, че подкрепата за украинския народ, който се бори за своята свобода и демокрация, остава непоколебима.
Местният вестник The Irish Times добавя, че самолетът, превозващ Зеленски и съпругата му, е кацнал на летището в Дъблин късно вечерта около 23:00 часа местно време.

Съобщава се, че президентът на Украйна е планирал срещи на високо ниво в Ирландия, както и изява в парламента, участие в церемонията по откриването на Ирландско-украинския икономически форум и среща с украинската общност.

Вчера президентът на Украйна беше приет в Елисейския дворец от френския лидер Еманюел Макрон.

Володимир Зеленски официално посещение Ирландия преговори на високо ниво войната в Украйна
