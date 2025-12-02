Първо официално посещение на Зеленски в Ирландия

Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха на официално посещение в Ирландия. Очаква се Зеленски да проведе среща с ирландския премиер Микел Мартин, съобщава Укринформ.

"За мен е чест да приветствам президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска в Ирландия“, написа премиерът на Ирландия в социалната мрежа.

Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. 🇮🇪🇺🇦 pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ — Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025

Мартин подчерта, че подкрепата за украинския народ, който се бори за своята свобода и демокрация, остава непоколебима.

Местният вестник The Irish Times добавя, че самолетът, превозващ Зеленски и съпругата му, е кацнал на летището в Дъблин късно вечерта около 23:00 часа местно време.

Съобщава се, че президентът на Украйна е планирал срещи на високо ниво в Ирландия, както и изява в парламента, участие в церемонията по откриването на Ирландско-украинския икономически форум и среща с украинската общност.

Вчера президентът на Украйна беше приет в Елисейския дворец от френския лидер Еманюел Макрон.