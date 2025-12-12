Путин обяви превземането на украинския град Северск

Руският президент Владимир Путин и началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов обявиха вчера превземането на източния украински град Северск, което отваря пътя за по-нататъшни настъпления, съобщи ДПА.

Това означава, че вече са възможни и други успешни атаки в други посоки в източната част на Донбас, заяви Путин по време на срещата, излъчена по държавната телевизия и частично чрез видео връзка.

Украинската страна първоначално не коментира официално предполагаемата капитулация на града.

Руската армия заяви, че следващата й цел е да превземе град Славянск, в който преди началото на войната през 2022 г. са живели над 100 000 души.

Путин похвали "динамизма" на фронтовата линия, изглеждайки почти развълнуван за обичайното си сдържано поведение и отправи похвали към войските като "великолепни, момчета" и "прегръщам ви силно".

Стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руската армия, заяви той, добавяйки, че завладяването на регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие напредва.

Путин не спомена текущите преговори за прекратяване на войната или мирния план на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва ДПА.

По-рано той описа предложенията на Тръмп като основа за преговори, но ясно заяви, че Русия може да постигне целите си на бойното поле, ако Киев отхвърли условията на Москва за споразумение.

Например Путин изисква Украйна да предаде изцяло източната част на Донбас в замяна на прекратяване на огъня – с други думи, Киев да се оттегли от териториите, които все още контролира. Украйна винаги е отхвърляла категорично това искане.

На срещата вчера Путин потвърди целта за "изгонване на украинските формирования от нашата територия и възстановяване на мирния живот на земята на Донбас".

(БТА)