Колко струва на Украйна да продължи да се защитава срещу Русия?

Цифрите са астрономически и от двете страни. Но дори когато президентът Володимир Зеленски оказва натиск върху европейските лидери да му дадат достъп до руски парични резерви, за да продължи да се бори през Новата година, той е надминат по покупателна способност.

Президентът Владимир Путин трансформира руския военно-промишлен комплекс и тъй като Москва вече е ефективно откъсната от голяма част от външния свят, икономиката ѝ е фокусирана единствено върху осигуряването на ресурси на фронтовата линия. Путин залага, че възможността му за битка може да надживее тази на Киев и неговите международни поддръжници и че портфейлът му е по-дълбок.

Експерти предполагат, че въпреки заема, който Европа да даде на Украйна, това може да не е достатъчно за война, чиято минута водене се оценява на 228 310 долара. Както каза един източник в украинската армия:

"Сто милиарда не са достатъчни, за да се води война в продължение на една година."

Според украинското разузнаване войната струва на Путин около 16,6 милиарда долара на месец, малко повече от сметката на Киев. Кремъл харчи 44% от всички данъчни приходи за финансиране на военните. Украинците харчат около 30% от БВП си за общите усилия, предполагат експерти. Великобритания е похарчила повече от половината от БВП си за бойни действия по време на Втората световна война.

"Войната е разрушително скъпа. Дори ако Зеленски успее да измъкне парите от Европа, това няма да продължи много повече от две години", обяснява Матю Савил, директор на военните науки в "Руси", пред The Times.

Доналд Туск, полският премиер, заяви, че всичко се свежда до прост избор. "Или пари днес, или кръв утре", каза той, докато европейските лидери се срещнаха, за да обсъдят финансирането. "И не говоря за Украйна, говоря само за Европа. И това е наше решение, само наше."

И така, колко е необходимо на Киев, за да продължи да се бори? Разглеждаме разходите:

Киев плаща 4 долара на ден на войник, а възнаграждението, което изпращат те у дома е 3000 долара на месец.

Отвъд границата силите на Путин не получават заплати, затворниците са отвеждани на фронтовата линия и са изправени пред по-голяма вероятност от смърт, когато стигнат там. Въпреки това, киевската армия, общо около милион души персонал, без да се включва националната гвардия и други части, е превъзхождана по численост, въоръжение и все повече търси изход.

Докладите сочат, че четирима от всеки петима привлечени украинци сега бягат от учебните центрове, където в първите месеци на войната е имало дълги опашки от млади хора, бързащи да се запишат. Много от тези доброволци сега са мъртви, ранени или емоционално уморени, а Украйна се бори да запълни пропуските на фронта.

Киев забрани на мъже на възраст от 18 до 60 години да напускат страната в началото на войната, но реформите, въведени от Зеленски, означават, че тези под 23 години могат да пътуват в чужбина. Промяната имаше за цел да попречи на родителите да изпращат синовете си извън страната преди 18-ия им рожден ден, но вместо това предизвика масово бягство. До миналия месец около 100 000 млади украински мъже бяха напуснали страната през предходните три месеца, много от които се отправиха през Полша към Германия.

За тези, които останат, има перспектива за обезщетение, ако бъдат убити. Ако войник умре, семейството му ще получи 544 604 долара, изплащани на месечни вноски.

Трудно е да си представим, но цената на ракета за захранване на батарея Patriot е относително ниска - 4 милиона долара на бройка. Не ракетите обаче изтощават ресурси, а пусковата установка и други екстри, които в крайна сметка струват повече от 1 милиард долара на батарея Patriot.

Миналия месец Вашингтон одобри продажба на Украйна за 105 милиона долара за модернизиране на съществуващите ѝ отбранителни системи Patriot. Зеленски заяви, че се нуждае от поне още 25 системи Patriot, за да се бори с руски атаки.

Предвид интензивността на руските въздушни бомбардировки, това може да се окаже един от най-скъпоструващите елементи на борбата. В резултат на това редица съюзници от НАТО търсят различен подход.

Frankenburg Technologies, която е базирана в Естония, Великобритания и Литва планират миниатюрни "микроракети" за унищожаване на дронове, които струват приблизително колкото самите дронове. Целевата цена е под 50 000 паунда за всяка ракета, което е приблизително една десета от цената на съществуващите ракети-прехващачи за противовъздушна отбрана с малък обсег и едва една стотна от тази на Patriot.

Доставена от Великобритания ракета Aim-132, например, често използвана от Украйна в противовъздушна роля, струва около 200 000 паунда. Украинските командири естествено не желаят да използват такива ценни боеприпаси срещу руски разузнавателни дронове "Орлан-10", които струват по-малко от половината на тази сума.

Цените вече са високи и вероятно ще се увеличат, тъй като Путин отприщва вълни от ракетни атаки в Украйна

Това може би беше най-ярко илюстрирано през септември, когато рояк от 24 руски дрона навлезе в полското въздушно пространство. Холандски пилоти на F-35 бяха изпратени в самолети, струващи около 100 милиона долара всеки, за да изстрелят ракети на стойност милиони долари срещу шепа руски дронове Shahed, произведени в Иран, всеки от които струваше по-малко от 70 000 долара.

Не след дълго изгорената земя на Източна Украйна се превърна в тестова площадка за нов вид война, където сравнително евтините дронове извършват по-голямата част от убийствата.

Нуждата на Киев от технологична промяна беше по-голяма. Средно на ден е изстрелвано около 3000 артилерийски снаряда, всеки от които струва между 800 и 9000 долара. GPS-насочван снаряд пък струва почти 100 000 долара. Украйна не е разполагала с достатъчно и не е можела да си позволи да купи повече.

Тези FPV дронове се управляват ръчно с помощта на видео на живо, което позволява на операторите да ги насочват прецизно към целите им в реално време. Те струват няколкостотин долара и могат да бъдат произведени бързо и в големи количества.

В този район Киев първоначално е откраднал Кремъл. В ранните дни на войната руснаците са били унижени от атаки с дронове и са се поучили от грешките си, разширявайки използването на самоубийствени и разузнавателни дронове.

Днес и двете страни ги използват, което превръща голяма част от бойното поле в патова ситуация. Новите технологии често превъзхождат старите - през ноември се твърди, че дрон на стойност около 500 долара е унищожил руски хеликоптер Ми-8 на стойност 10 милиона долара.

В морето, Magura V5, бърз и елегантен дрон-камикадзе, който струва по-малко от 300 000 долара, се оказа смъртоносно ефективен срещу руския флот, потапяйки най-малко 14 от неговите военни кораби.

Сред тях беше ракетната корвета "Ивановец", чиято цена се оценява на 70 милиона долара.