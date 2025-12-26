Аxios: Срещата Тръмп-Зеленски ще е в Мар-а-Лаго на 28 декември

Информационната агенция Аxios твърди, че предстоящата среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се състои във Флорида и по-специално в резиденция Мар-а-Лаго на 28 декември, неделя.
Световната агенция Ройтерс уточни, че засега не може да удостовери информацията.
По-рано днес президентът на Украйна Зеленски съобщи, че е предвидена среща в “близкото бъдеще”. Дата засега не се съобщава.
Последната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп беше във Вашингтон в края на август. По време на визитата на Зеленски в Белия дом той беше придружаван от някои от европейските лидери.