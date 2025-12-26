IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Аxios: Срещата Тръмп-Зеленски ще е в Мар-а-Лаго на 28 декември

По-рано днес Зеленски каза, че срещата ще е "в близко бъдеще"

26.12.2025 | 13:30 ч.
Reuters

Reuters

Информационната агенция Аxios твърди, че предстоящата среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се състои във Флорида и по-специално в резиденция Мар-а-Лаго на 28 декември, неделя.

Световната агенция Ройтерс уточни, че засега не може да удостовери информацията.

По-рано днес президентът на Украйна Зеленски съобщи, че е предвидена среща в “близкото бъдеще”. Дата засега не се съобщава.

Последната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп беше във Вашингтон в края на август. По време на визитата на Зеленски в Белия дом той беше придружаван от някои от европейските лидери. 

среща на върха Донал Тръмп Володимир Зеленски мирни преговори войната в Украйна Мар-а-Лаго
