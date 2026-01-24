Поне един човек загинал при руски атаки срещу Харков и Киев

Най-малко един човек е убит, а 15 ранени при масирани руски въздушни атаки срещу Харков и Киев тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

На цялата територия на Украйна бе обявена въздушна тревога, а властите в столицата предупредиха за заплаха от дронове и балистични ракети.

В Киев са регистрирани щети в пет квартала, пламнали са пожари и са потрошени прозорците на частна клиника и жилищна сграда, съобщи кметът Виталий Кличко.

„Един човек е убит, а четирима са ранени. Трима от тях са приети в болница“, написа той в приложението „Телеграм“ и отбеляза, че има прекъсвания в топло и водоподаването в някои отдалечени квартали в момент, когато температурата в Киев е -10 градуса.

В Харков кметът Игор Терехов съобщи за атака с ирански дронове „Шахед“, които са нанесли щети на няколко жилищни сгради, както и на център за разселени хора, а също и на болница и родилно отделение в големия град, разположен близо до границата с Русия.

„Пострадали са 11 души“, написа той в „Телеграм“.

Атаките бяха извършени след първия кръг преговори вчера между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, за да обсъдят условията за прекратяване на близо четиригодишната война, пише БТА.