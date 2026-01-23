Защо Западът трябва да подкрепя психичното здраве на войниците на Украйна?

Докато Украйна продължава да търси начини да поддържа армията и гражданите си, кризата с психичното здраве в страната отдавна не е приоритет, а Западът прави малко, за да се справи с нея.

Без системна намеса сега, пренебрегваната травма може да се превърне в трайна част от демографското бъдеще на Украйна, с последици за поколения напред.

Като се има предвид, че ресурсите на Украйна са разпръснати, е малко вероятно страната да ги разпредели значително за остри нужди от психично здраве, тъй като всички непосредствени приоритети разбираемо са насочени директно към бойното поле и поддържането на критична инфраструктура. Именно тук западните страни трябва да се намесят и да предоставят критична помощ.

Въпреки че е трудно да се определи точното въздействие на проблемите с психичното здраве, само най-тежките последици са склонни да привлекат вниманието на хората, макар и когато е твърде късно, за да се предотврати трагедия.

Ръст на самоубийствата

През октомври 2025 г. беше съобщено, че украински войник се е обесил на дърво в село в Киевска област. През ноември 2024 г. украински майор от военен наборен център в Киев почина в болницата, след като се опита да се самоубие, като се простреля в главата поради умора от службата, според съобщения в медиите. Месец по-рано друг войник стана жертва на самоубийство близо до град Вугледар, Донецка област, поради неуспешна военна операция.

Доброволец парамедик от Германия, който е в Украйна от 2022 г., предлагайки бойно медицинско обучение за украинци разказва, че двама негови колеги военнослужещи наскоро са починали от самоубийство и то е било "изневиделица" - те изглеждаха добре и ентусиазирани от живота“.

Раните, които войниците получават не са само физически и не могат да бъдат оставени без внимание.

В цяла Украйна се създават програми за психологическа подкрепа за ветерани на местно ниво, но се обръща по-малко внимание на активните защитници, проблем, който не може да бъде пренебрегнат.

Оценки от ранен доклад на СЗО от 2025 г. показват, че приблизително 46% от украинското население е засегнато от психологически дистрес, включително по-тежки психични заболявания и неврологични разстройства. Други изследвания подкрепят подобни констатации, пише Kyiv Independent.

Въпреки че тези числа са общи, има нюанси сред различните украински групи от населението, включително между вътрешно разселените и вътрешно разселените лица, децата, вдовиците и възрастните хора. Това със сигурност важи и за военните. Например, едно проучване посочва разликите по отношение на психичното здраве между професионалните войници и цивилните бойци, както и по пол.

Кризата с психичното здраве в Украйна, включително сред военните, предшества пълномащабното нахлуване през 2022 г.

През 2021 г. тогавашният министър по въпросите на ветераните Ина Драганчук заяви, че около 700 (консервативна цифра) от ветераните на страната са починали от самоубийство от 2014 г., когато Русия започна първоначалното нахлуване.

Липса на специалисти

Проучване от 2020 г. изчислява, че 57% от ветераните на Украйна се нуждаят от подкрепа за психично здраве. Друго проучване, фокусирано върху пациенти в психиатрична клиника между 2016 и 2018 г., установява 10-кратно увеличение на хоспитализираните пациенти с диагнози психични заболявания през 2014 г. в сравнение с годината преди войната.

Украинските власти признаха остра липса на специалисти по психично здраве, които да отговорят на нарастващите нужди.

През март 2024 г. една оценка отбелязва, че Украйна има само един психолог на всеки 100 000 души, което е далеч под средните стойности за Запада. Освен това, широко разпространената стигма срещу търсенето на подкрепа за психично здраве във военната култура пречи на много войници дори да обмислят да потърсят помощ.

Това може да доведе до опити за самолечение с употреба на вещества (т.е. алкохол, наркотици, неодобрени антидепресанти без рецепта и др.) и други нездравословни поведения за справяне.

Олег Новак, който ръководи психологическата рехабилитация в подразделение в Националната гвардия на Украйна, че липсата на услуги за психично здраве сред действащите военни в Украйна е опустошителна, намеквайки тези неотговорени нужди за бушуващ пожар. "Как да се подготвим за пожара, ако не го потушим сега с превантивни мерки?“, попита Новак.

"От моя клиничен опит в работа в различни среди в международен план и в Украйна, както и от близо четиригодишния ми опит в работата на моята организация в Украйна, мога уверено да кажа, че голяма част от тези проблеми могат да бъдат ефективно решени чрез този подход", споделя психологът.

Изключително важно е да се интегрират психосоциалните интервенции в здравните заведения, да се обучават интердисциплинарни екипи от специалисти по психично здраве и да се внедрят строги системи за мониторинг и оценка, за да се разширят ефективни практики, съобразени с украинската армия.

Западът разполага със специалисти по психично здраве, ресурси и отговорност да играе водеща роля в справянето с ескалиращата криза с психичното здраве в Украйна, тъй като вътрешните системи работят отвъд границите си. Укрепването на психологическата устойчивост на Украйна не само ще подобри военната готовност и ще намали процента на самоубийствата, но и ще подобри вземането на решения под стрес, като директно ще спаси животи на и извън бойното поле.