Войната няма да приключи, докато Украйна не отстъпи в териториалния спор

Руски, украински и американски представители се срещнаха за преговори днес в Абу Даби за първи път в този формат, за да обсъдят условията за край на четиригодишната война в Украйна, докато Москва продължава да настоява Киев да изтегли силите си от Донбас, предаде Франс прес.

Според украинския президент Володимир Зеленски спорният въпрос за територията остава основната пречка за постигане на споразумение в тези преговори, които трябва да продължат и утре.

Това са първите известни директни преговори между Москва и Киев по американския план за прекратяване на войната, която отне десетки хиляди животи от 2022 г. насам.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, днешните разговори са били фокусирани „върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир“.

„Още срещи са планирани за утре“, добави Умеров.

От руска страна делегацията е водена от ген. Игор Костюков - ръководител на военното разузнаване (ГРУ).

Вашингтон е представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп.

Преговорите се провеждат по време на сложна ситуация за Украйна, чиято енергийна мрежа беше сериозно повредена от поредица руски удари, причинили масови прекъсвания на електричеството и отоплението при мразовитите зимни температури, особено в Киев.

На фронта украинските войски отстъпват срещу по-многобройния и по-добре въоръжен противник, докато Киев до голяма степен зависи от западната финансова и военна помощ.

Кремъл, който заяви, че ще постигне целите си в Украйна с военна сила, ако дипломацията не успее, днес повтори едно от ключовите си условия за край на войната.

„Украинските въоръжени сили трябва да напуснат Донбас, те трябва да се изтеглят. Това е много важно условие“, каза говорителят на руската президентска канцелария Дмитрий Песков. „Без решаване на териториалния спор, няма смисъл да се надяваме на дългосрочно споразумение“, добави той.

Срещата в Абу Даби беше проведена ден след две срещи на високо равнище – една в Давос между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп и една в Москва – между руския президент Владимир Путин и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Преки преговори между руски и украински представители вече са провеждани през първата година от началото на конфликта през 2022 г. и няколко пъти в Истанбул през 2025 г.

Единственият резултат от тези преговори беше само размяната на затворници и военнопленници, пише БТА.