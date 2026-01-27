Масирана нощна руска атака срещу Одеса

Двадесет и двама души са ранени в украинския град Одеса в резултат на нощна масирана атака с дронове на руските сили, съобщиха местните власти.

"За съжаление имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира началникът на градската военна администрация Сергий Лисак.

Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

Служители на Държавната служба за извънредни ситуации спасиха хора от блокираните помещения, сред които и дете, уточни началникът на градската военна администрация, допълвайки, че мнозина от потърпевшите жители са евакуирани.

"Най-тежко е положението на едно от поразените места в Хаджибейски район на града - там е разрушена част от жилищна сграда. Възможно да има хора под развалините. Операциите по издирване и спасяване не спират нито за минута", отбелязва Лисак.

Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

(Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева)