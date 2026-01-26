За мира в Украйна: Нито една от двете страни не е готова на компромиси

Първите тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ приключиха без пробив. Двудневната среща в Абу Даби беше първата от този вид след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. и беше фокусирана върху възможните параметри за прекратяване на войната.

"Преговорите са напреднали, но това са много сложни преговори. В тях са намесени две Велики сили - САЩ и Русия.

От края на преговорите зависи в каква степен ще бъде балансиран светът",

коментира в "България сутрин" проф. Румен Кънчев, бивш заместник-министър по отбраната и експерт по международна сигурност.

Според него трябва да се крият позициите от срещата и не трябва да се изнася информация за медиите.

Проф. Кънчев посочи, че около 10-12 въпроса остават нерешени. Сред нерешените въпроси е и участието на САЩ в преговорите.

Добавени са нови условия като тези да няма ядрени оръжия на територията на Украйна, а руската църква да доминира украинската, обърна внимание гостът на Bulgaria ON AIR.

Нито една от двете страни не е готова на компромиси.

"Руснаците искат Украйна да се откаже от Донбас. Украинците са изчислили, че това е около 1,2 процента от площта, без Русия да е завладяла тази площ. Киев казва, че това трябва да мине през решение на парламента", обясни проф. Кънчев.

По думите му е много лош стил да има ракетен обстрел, докато текат преговорите за мир в Абу Даби.

"Очакваше се тези делегации да решат този проблем - поне да спрат огъня и да не се убиват повече хора. Но Русия държи да изпълни по-голямата част от условията, които постави при нахлуването в Украйна", каза още експертът по международна сигурност.

И Русия, и Украйна са в тежка ситуация

Проф. Кънчев заяви, че ситуацията на Зеленски е много тежка, тъй като той е притискан в страната си.

"Русия също е в много тежка ситуация. Има нулев ръст на икономиката за 2025 г., 33 процента инфлация и около 40 процента от БВП отива за военни цели", изтъкна гостът.

"Тръмп опитва да изтегли част от влиянието на Китай върху Русия. Това се вижда от Путин, той не е глупав. Ако Путин покаже по-голяма близост с Америка, рязко ще повиши цената на Русия в отношенията с Китай. Това би дало възможност на руския президент да пребалансира отношенията си с Пекин. Русия постепенно става заложник на Китай в тази война", подчерта проф. Кънчев.

Участието на България в Съвета на мира

"Двузначно може да се тълкува участието на България. ООН е блокирана напълно, в Съвета за сигурност не може да се вземе нито едно ключово решение. Търсейки изход от тази ситуация, Тръмп прави тази паралелна организация. Опитва да намери борд, който да взима решения по тези въпроси. Втори ООН не, защото няма да има толкова държави", обясни експертът.

"Путин не бърза да влезе в Съвета за мир. То е и неморално, Русия води тежка война, избила е около 1 млн. украинци, разрушила е 30-40 града. Имат стратегическо споразумение с Пекин и би било добре Путин да го обсъди", коментира събеседникът.

Проф. Кънчев сподели, че по-скоро е "за" влизането на България в Съвета, тъй като е по-добре да си сред учредителите.

"На нашия министър-председател никой не му обърна внимание. На 3-4 пъти той се затича към Фон дер Лайен, но тя намери начин да отклони погледа си, не го прегърна, не го целуна", отбеляза той.

"Тръмп изпада в тежка ситуация във вътрешната политика, непрекъснато му искат оставката вкъщи. На международната сцена действа много рязко, непредвидим е в действията си. Ако утре нанесе удар върху Иран и поиска това да мине като решение на Съвета за мир, ние какво правим... Този борд ни дистанцира от европейците", посочи още проф. Кънчев.

Даден ли е мандат на министър-председателя да подпише договор, попита на свой ред експертът и изтъкна, че това е много важно решение.