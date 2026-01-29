Путин дал дума на Тръмп: Без атаки в Киев за седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил с молбата му да не се нанасят удари по Киев и други украински градове и села в продължение на една седмица.

"Лично помолих президента Путин да не обстрелва Киев и градовете и селата в продължение на една седмица“, каза Тръмп по време на брифинг за пресата, подчертавайки, че Украйна в момента е изправена пред изключително ниски температури.

"Той се съгласи да го направи. И трябва да ви кажа, че беше много приятно", каза още Тръмп.

Президентът на САЩ не уточни кога или как е предал това искане на Путин, нито от коя дата ще влезе предполагаемото прекратяване на огъня.

Руските сили започнаха атака срещу Киев през нощта на 28 януари, което бе само поредният удар срещу столицата в кампанията на Москва, насочена към изключване на енергийната мрежа на Украйна на фона на минусовите температури.