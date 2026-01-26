Киев през зимата: в една жилищна сграда студът не пречупва хората

Ирина Тхорик разбра, че нещата в уютния й тристаен апартамент са наистина зле, когато на вътрешната дръжка на вратата на балкона се образуваше скреж и тя можеше да вижда собствения си дъх.

60-годишната управителка на магазин за домашни любимци сега ходи облечена в няколко слоя дрехи, покрити с дълъг розов суитшърт, носейки четири чифта чорапи и термофор около врата си, за да се справи с температурите, които в най-добрия случай са около 10 градуса Целзий вътре и 10 градуса навън.

Ситуацията в жилищната сграда на Тхорик на булевард „Тичина“ е позната в цял Киев и други големи градове, като Одеса и Днипро, тъй като четири години руски въздушни удари са опустошили електропреносната мрежа на Украйна и са прекъснали отоплението.

Ударите са оставили милиони хора без електричество през по-голямата част от деня и хиляди домове с отопление, което едва функционира. Ситуацията е особено остра в столицата Киев, където до края на миналата година прекъсванията на електрозахранването бяха до голяма степен поносимо неудобство, с което жителите можеха да се справят с помощта на преносими зарядни устройства, свещи и фенери на батерии.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че към вторник вечерта един милион жители на Киев са били без ток, а над 4000 жилищни сгради – без отопление. Властите в Киев заявиха, че около една пета от трите милиона жители на града са напуснали града този месец, позовавайки се на данни от мобилни телефони. Властите затвориха училищата в столицата до февруари поради енергийната ситуация, пише WSJ.

Резултатът обаче не е социалният колапс, към който Русия отдавна се стреми, като атакува гражданската инфраструктура. Вместо това украинците показват устойчивост и приспособяване, което осуетява усилията на Москва да ги подчини.

Украинците като тези в сградата на Тхорик се струпват около печките с включени газови горелки, използват колите си, за да зареждат мобилните си телефони и да съхраняват замразени храни, и се впускат в действие, когато токът се възстанови, за да зареждат мобилните си телефони и да използват пералните си машини.

Тхорик си спомня думите на баба си, която е преживяла първо наложената от Съветския съюз гладна, която е убила милиони в Украйна през 1930-те години, а след това и Втората световна война.

Булевард „Тичина“, кръстен на украински поет, и неговият квартал представляваха новата Украйна, която се появи по време на трудния преход към капитализъм след падането на Съветския съюз. Районът има всичко, което се очаква от един модерен европейски град: малки ресторанти, училища, детски площадки и мол, всички на пешеходно разстояние на източния бряг на река Днепър.

След като руската армия се оттегли от околностите на Киев през март 2022 г., животът тук се нормализира, тъй като жителите свикнаха с войната, чието най-осезаемо въздействие бяха постоянните въздушни тревоги и тревогите за близките на фронта. Но през март 2025 г. дрон се разби в сградата на Тхорик, предизвиквайки пожар, който изгори една жена жива.

Тхорик си спомня, че е чула силен взрив, скочила е от леглото и се е втурнала да заведе двете си кучета в относително безопасната баня, далеч от външните стени.

Енергийната криза обхвана квартала, след като се засили в края на миналата година, когато Русия засили ударите си по електроцентрали и друга инфраструктура. Сега близката хранителна магазина не е толкова надеждна, колкото обикновено, като работното й време зависи от генераторите, които я захранват. Частната сауна на реката, която някога беше традиционно място за отдих, сега предоставя предимно възможност за топъл душ.

Отоплението на сградата, което зависи от електрически помпи за подаване на топла вода, е сериозно нарушено.

Всичко това се случва по време на особено студена зима, с обилни снеговалежи и температури около 6 градуса по Фаренхайт или по-ниски от началото на януари.

Дарина Прокопенко, адвокат през седмицата и татуист през уикендите, живее в сградата на Тхорик и е измислила начини да гарантира, че нейният приятел и синовете им, на 4 и 1 година, ще оцелеят.

Непредсказуемостта на прекъсванията на електрозахранването е разтърсила ежедневието на Прокопенко. Когато сутрин рано посяга към телефона си, погледът й се насочва към символа за Wi-Fi. Ако е включен, тя бърза да зареди всички преносими зарядни устройства, лаптопа и лампата, тъй като електрозахранването може да спре всеки момент.

Автомобилите служат както за зареждане, така и за фризери, като в багажниците им се съхраняват замразени кнедли и други продукти.

Коледните елхи, все още украсени с лампички, осветяват апартаментите по време на прекъсвания на електрозахранването. Децата, които са в ваканция, зареждат семейните устройства в управляваните от правителството „непобедими точки“ – големи палатки, които работят с генератори, за да осигуряват топлина и електричество.

За Виктория Токариева, счетоводителка от осмия етаж на сградата на булевард „Тичина“, една от близките палатки се превърна в импровизирана офис, когато апартаментът й остана без ток за една седмица. Докато Токариева работеше, 4-годишната й дъщеря прекарваше времето си с психолог и гледаше анимационни филми, тъй като детската градина беше прекалено студена, за да отвори.

Анастасия Самофал, 27-годишна преводачка от втория етаж, залепи 22-килограмовата си преносима батерия на стара пазарска количка, за да я пренесе до палатката. Преди няколко седмици имаше достатъчно електричество, за да може да гледа дългоочаквания финал на „Stranger Things“ в Netflix. Сега токът се използва само за най-необходимото.

Тя прекарва времето си на възглавници около газовата печка с котарака си Мърчик, който сега винаги носи малък пуловер. За да измие съдовете, Самофал използва съвет, който е видяла в интернет: да носи зимни ръкавици под гумени, за да мие чиниите в студена вода.

Още по-трудно е за тези, които сами се грижат за малки деца. Съпругът на Олга Косова е военен, а прекъсванията на тока затрудняват качването на тежкия бебешки количка до четвъртия етаж и загряването на вода за къпане на 1-годишната й дъщеря. Тя напусна сградата и се премести в къщата на родителите си в предградията на Киев, където прекъсванията на тока са по-редки и може да получи повече помощ.

„Войната продължава от години и с всяка изминала година става все по-трудно“, каза Косова. „Нямаше да се изнеса от този апартамент, ако нямах дете. Искам да й осигуря топъл дом и искам тя винаги да е чиста.“

Техниците работят изтощителни 12-часови смени, за да възстановят електрозахранването. Вадим Бухлак, който работи в DTEK, най-голямата частна енергийна компания в Украйна, каза, че той и колегите му са възстановили електрозахранването в сграда, която е била без ток в продължение на 10 дни.

Палатките, управлявани от правителството, имат нагреватели, които осигуряват топлина. Вадим Бухлак работи за възстановяване на електрозахранването.

DTEK заяви, че получава десетки хиляди обаждания на ден с молби за помощ.

„Русия използва зимата като оръжие, за да предизвика човешка катастрофа в Украйна. Всяка част от енергийната система е подложена на атаки, които са несравними с нищо, което сме виждали от 2022 г. насам“, каза главният изпълнителен директор на DTEK Максим Тимченко.

Няма индикации, че Кремъл е сломил морала на украинците. В ранния съботен вечер съседите от булевард „Тичина“ се събраха около огън за импровизирано барбекю.