Руска атака с дрон по автобус, най-малко 12 души са загинали

Руски удар с дрон по автобус, превозващ минни работници в централно-източната украинска област Днепропетровск, е отнел живота на най-малко 12 души, съобщиха местните власти.

По данни на полицията автобусът се е намирал на около 65 км от фронтовата линия. Снимки, разпространени от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, показват силно повредено превозно средство със счупени странични прозорци и откъртено челно стъкло, предаде Гардиън (The Guardian).

Украинската компания ДТЕК – най-голямата частна енергийна фирма в страната – потвърди, че загиналите са нейни служители, които са пътували от минно предприятие след края на работната си смяна.

"Вражески дрон удари в близост до служебен автобус в район Павлоград. По предварителна информация 12 души са загинали, а седем са ранени", съобщи в Telegram ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганжа.

По-рано през нощта при друга атака с дрон в региона са загинали мъж и жена в град Днипро.

В неделя дрон е поразил и родилно отделение в южната Запорожка област, при което са ранени най-малко седем души, включително две жени, преминаващи медицински преглед.

Атаките съвпаднаха с края на обявеното едностранно ограничаване на руските удари срещу Украйна, за което по-рано съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Той заяви, че руският президент Владимир Путин се е съгласил да прекрати атаките срещу Киев и "различни градове" по време на студеното време.

Условията на тази договорка обаче останаха неясни, а Кремъл не потвърди връзка между евентуално примирие и метеорологичните условия.

Втори кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ по изготвен от Вашингтон план за прекратяване на войната – вече почти четиригодишна – ще започне в сряда, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Очаква се разговорите да се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби.

Междувременно специалният пратеник на Владимир Путин – Кирил Дмитриев – е провел изненадващи разговори с американски представители във Флорида, без участието на Украйна.

САЩ твърдят, че са близо до посредничество за край на конфликта – най-кървавия в Европа от Втората световна война насам. Москва и Киев обаче не успяват да постигнат съгласие по ключовия въпрос за териториите.

Русия, която контролира около 20% от украинската територия, настоява за пълен контрол над Донецка област и заплашва да го постигне със сила при провал на преговорите.

Украйна от своя страна предупреждава, че отстъпки биха насърчили нова агресия и заявява, че няма да подпише споразумение, което не гарантира бъдещата ѝ сигурност.

Първият кръг от преговори в Абу Даби в края на миналата седмица не доведе до пробив.