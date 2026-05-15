Престъпници на фронта: Броят на затворниците в Русия намалял с 40%

Броят на затворниците в Русия е намалял с над 180 хиляди за пет години, отчасти поради изпращането им да се бият в Украйна, заяви началникът на руския затвор.

В продължение на четири години война Русия е предлагала на затворници военни договори за бой в Украйна и откупуване на присъдите им, ако оцелеят.

Русия, която има огромна затворническа мрежа, наследена от съветските трудови лагери, има една от най-големите затворнически популации в света, въпреки че този брой намалява през последните 20 години.

"Ако в края на 2021 г. е имало 465 хиляди (затворници), то сега са 282 хиляди“, каза ръководителят на руската пенитенциарна служба Аркадий Гостев, според държавната информационна агенция ТАСС.

Това представлява спад от близо 40%.

Около 85 хиляди от настоящото затворническо население са държани в предварителен арест, добави той. Гостев заяви, че спадът е отчасти обусловен от кампанията за набиране на персонал в армията, но също така и от повече условни присъди и други форми на наказания.

Затворници на фронта

Завръщането на затворниците от фронта в Украйна е довело до увеличаване на престъпността и социалното напрежение в Русия.

Гостев също така каза, че хиляди затворници работят на производствени площадки в подкрепа на армията, допринасяйки за икономиката на страната по време на войната.

Руските затворници често са принуждавани да работят в система, наследена от съветския ГУЛАГ.

"През годината допълнително разположихме 16 000 затворници за тези (армейски) цели, специално за производство“, добавя Гостев ТАСС и AFP.

"Произвеждаме стоки за специалната военна операция (на стойност) около 5,5 милиарда рубли“, каза той, използвайки термина на Москва за пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

"Обемът на производството (в затворническите обекти) през 2025 г. възлиза на 47 милиарда рубли“, каза той, без да уточнява каква част от него е за нуждите на армията.

Русия изпитва недостиг на работници по време на офанзивата си, като стотици хиляди мъже са на фронта, а подобен брой бягат от страната поради мобилизация.