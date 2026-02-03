IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киев: Москва изчака температурите да паднат и да атакува енергийната система

Русия е изстреляла 450 дрона и над 60 ракети срещу Украйна тази нощ

03.02.2026 | 10:06 ч. Обновена: 03.02.2026 | 10:06 ч. 35
Снимка: архив, БГНЕС

Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс.

"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

По време на комбинирана руска атака с ракети и дронове във Виницка област са останали без електроенергия 50 населени места, нанесени са удари по критични инфраструктурни съоръжения, заяви в "Телеграм" Наталия Заболотна, ръководителка на регионалната военна администрация.

"Днес Виницка област беше подложена на масирана вражеска атака. Бяха нанесени удари по жизненоважни инфраструктурни съоръжения", написа Заболотна.

Според нея в резултат на атаката 50 населени места са останали без електроенергия. Енергетиците вече работят за възстановяване на електроснабдяването. Провеждат се пожарогасителни операции. Всички служби работят на място.

Към момента няма информация за жертви.

Както бе съобщено по-рано, през нощта и сутринта на 3 февруари руските сили атакуваха Украйна с дронове и ракети, като на обстрел бяха подложени Киев, Харков, Днепър и други украински градове.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Русия енергийна инфраструктура
