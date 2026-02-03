IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

От ранните часове: Киев е подложен на руска атака с ракети и дронове

Атакувани са и други украински градове

03.02.2026 | 06:45 ч. 3
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден е подложена на ракетна атака, заяви днес в "Телеграм" ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс.

Ткаченко каза, че са нанесени щети на няколко жилищни сгради, на едно образователно учреждение и на търговски обект.

Очевидци заявиха пред Ройтерс, че в града се чуват силни експлозии и че Киев е подложен на атака с ракети и дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко нареди екипи на спешна помощ да се отправят към засегнатите от нападението части на града. Кличко каза още, че е избухнал пожар в сграда, в която се помещава детска градина.

Представители на украинските власти заявиха, че и други украински области са били подложени на въздушни атаки. Областният управител на Харковска област заяви, че там двама души са били ранени.

Кметът на Харков, който е вторият най-голям град в Украйна, Игор Терехов заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети.

Съобщено бе също за серии от експлозии в Днепър и Суми.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна русия Киев
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem