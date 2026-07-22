Тайното оръжие на Украйна: Ракетите "Фламинго" всяват страх сред руските генерали ВИДЕО

Една евтина крилата ракета, използваща двигатели, закупени от сметища, заплашва да промени баланса на силите във войната на Украйна срещу войските на Путин.

Ракетите FP-5 "Фламинго“ позволяват на силите на Зеленски за първи път да поразяват цели дълбоко в руска територия, както обяснява чуждестранният кореспондент Крис Плийзънс в най-новия епизод на поредицата "War On Tape“ на Daily Mail.

Характерното име на ракетата произлиза от факта, че прототипите са били боядисани в яркорозово, за да бъдат по-лесни за откриване и прибиране, докато съкращението FP идва от името на производителя Fire Point.

Мощността и обсегът на ракетата са толкова впечатляващи, че много анализатори първоначално отказваха да повярват в съществуването ѝ.

Характеристиките на ракетата

С дължина от близо 14 метра и размах на крилата от 6 метра, "Фламинго“ е една от най-големите и тежки крилати ракети, създавани някога.

Ракетата тежи шест тона, носи бойна глава с тегло един тон и може да развива скорост до 965 км/ч. Вероятно именно голямото тегло е причината за характерната траектория на полета ѝ, наподобяваща буквата S.

Тази мощ и скорост обаче се постигат на ниска цена, защото всяка ракета струва около 500 000 долара.

Ракетата се задвижва от двигател "Ивченко“ AI-25TL, първоначално разработен от Съветския съюз за учебни самолети. Много от тези двигатели са били бракувани след изтичане на експлоатационния им срок, поради което Украйна ги е закупила от складове за скрап на силно занижени цени.

За сравнение, американската крилата ракета "Томахоук“ е с по-малко от половината от тези размери, носи по-малко от половината от масата на бойния заряд и струва почти четири пъти повече.

Ракетите "Фламинго“ се изработват от машинно изплетени нишки от въглеродни влакна и могат да бъдат сглобени бързо.

Киев твърди, че в момента произвежда по три ракети "Фламинго“ на ден, като целта е броят им да нарасне до седем.

"Става ясно защо тази ракета предизвика такъв отзвук при първото си представяне и защо някои хора отказваха да повярват, че е реална. Защото "Фламинго“ запълва една съществена и важна празнина в арсенала на Украйна: наличието на високоточни оръжия за нанасяне на удари на далечни разстояния", казва Плийзънс.

"Почти всекидневно Русия атакува Украйна с всякакви видове високоточни оръжия с голям обсег: крилати ракети, балистични ракети, хиперзвукови ракети и дори експериментални ракети като "Орешник“. Те се движат с висока скорост и са трудни за прихващане и унищожаване.

Така се оформя цяла сфера на военни действия, в която Русия може да нанесе огромни щети на Украйна, докато Украйна не е в състояние да отвърне със същото на Русия. Поне така беше досега.

"Фламинго“ запълва тази празнина по три начина. Първо, притежава много голям обсег на действие. Второ, носи бойна глава с голяма мощност. И трето – произведена е в Украйна.“

"Фламинго“ има обсег от 1900 мили (около 3000 км) – значително повече от този на американските ракети ATACMS, британските Storm Shadow или френските Scalp.

Плийзънс добавя: "Да се ​​каже, че "Фламинго" има голям обсег, вероятно е меко казано. Тя не просто е съпоставима със западните оръжия с голям обсег, предоставени на Украйна в миналото, а е значително по-добра".

"Тя е от съвсем друга категория и поставя практически цялата западна част на Русия в обсега на удара", се казва в подкаста.

Това означава, че Украйна вече може да поразява стратегически важни заводи, петролни рафинерии и военни бази - голям брой от които се намират в този регион, както и, разбира се, двата най-важни руски града Москва и Санкт Петербург".

Без GPS или GNSS

Ракатата "Фламинго" не разполага с GPS или GNSS, нито със система за сканиране на терена като при ракетите "Томахоук“, но въпреки това е постигнала забележителен военен успех за краткото време, в което е на въоръжение.

Първите удари с ракета "Фламинго" от страна на Украйна са нанесени в края на август 2025 г. и са били насочени срещу обект в Крим, разположен на около 105 км зад фронтовата линия.

Изстреляни са три ракети - две достигат района на целта, а една от тях я поразява, както по-късно показват сателитните снимки.

Макар сама по себе си целта да не е била от голямо значение, ударът безспорно доказва възможностите на Flamingo.

Следващият удар е извършен малко повече от три седмици по-късно, през септември 2025 г., когато ракета поразява завод в руския град Белгород, на около 64 км от фронтовата линия, където се произвеждат компоненти за руски изтребители.

Изстреляни бяха четири ракети. Всички те достигнаха целта си, а снимки от мястото на събитието показаха пожари в завода, което подсказва за нанесени сериозни щети.

Впоследствие Русия съобщи за още две атаки през октомври. Изглежда, че едната е била неуспешна, тъй като ракетите са били свалени, докато мястото на падане на другата ракета остава неясно.

"Като цяло, шумът около тях е напълно основателен. Ракетите съществуват и на практика могат да извършат всичко, за което Украйна твърдеше, че са способни. Използвани са при поне осем удара през последните девет месеца, като пет от тях са нанесли значителни щети. За първи път от началото на войната Украйна разполага в арсенала си с оръжие за прецизни удари на далечни разстояния, върху което има пълен контрол. Русия вече не може безнаказано да изстрелва ракети по Украйна. Киев може и ще отвърне на удара. Ходът на войната бавно, но сигурно започва да се обръща в полза на Украйна", се казва още в епизода на "War On Tape“.