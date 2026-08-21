България разчита на НАТО, но трябва да засили собствената си сигурност, предупреди експерт

Възможността България да бъде засегната от конфликта между Иран и Израел не бива да се подценява. Страната ни разчита основно на съюзническата подкрепа в рамките на НАТО, но е необходимо да засили собствените си способности за реакция, предупреди председателят на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" полк. от запаса Вилис Цуров.

"България също може да бъде обект на интервенция от страна на Иран, но трябва да се оцени, че сме част от НАТО и Иран започва да си има работа с НАТО. Засега разчитаме основно на съюзническа помощ", заяви той в "България сутрин".

Вилис Цуров каза още, че България не може толкова добре да гарантира сигурността си, ако не е част от НАТО.

"Иран атакува почти всички американски бази в Залива.

Има някакви способности да достигнат до нас. Иран иска да всее технологическа заплаха за своите възможности. Имаме две важни фигури - Мохамед Багер Галибаф, който води преговорите от Техеран и Мохсен Резаи, който е назначен за службите за сигурност, трябва да им обърнем внимание", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му, всеобща тенденцията в политиката на водене на войни е страни да застават на страната на друга.

"Информацията в британския вестник излезе паралелно с руския самолет над България. За първи път чувам, че такъв самолет може да гаси пожари. Не знаем какво е носил и какво ще донесе. Когато излезе статията във Financial Times външният министър дори не попита дали информацията е истина. Ние сме между две войни. Трябва да имаме един стандарт по сигурността със съседните държави и НАТО. Службите трябва да са категорични и да кажат своето мнение. Украйна е водеща в дрон системите. Американците отдавна са преценили, че украинските системи са добри. Украйна най-добре познава дроновете на Иран и неслучайно там има много израелски специалисти. Ние бягаме от системи, които са ценни в момента. Отказваме да сътрудничим и ние губим", каза още той.