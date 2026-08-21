Рафинерия на Лукойл в Перм се запали след атака с дрон

Руският град Перм бе атакуван с дрон, като дим се издигаше над нефтопреработвателната компания „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“.

В града са чути експлозии и е издадено предупреждение за въздушна тревога. Местни жители съобщават, че са видели дим, който според OSINT анализ се е издигал над рафинерията „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“.

Това съобщи телеграм каналът Astra , цитиран от "Украинформ".

Министерството на териториалната сигурност на Пермския край и Министерството на извънредните ситуации по-рано издадоха предупреждения за заплаха от дронове.

Регионалните власти не са коментирали инцидента.

В 6:00 местно време руската Федерална агенция за въздушен транспорт (Росавиация) обяви „временни ограничения за приемане и излитане на самолети“ от летище Перм, позовавайки се на опасения за безопасността на полетите.

„Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ е една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в Перм. Съоръжението преработва над 13 милиона тона суров петрол годишно, произвеждайки, наред с други неща, висококачествен бензин, дизелово гориво, реактивно гориво и смазочни материали. Рафинерията е ключово промишлено съоръжение в региона и едно от най-технологично напредналите в Русия, доставящо гориво на вътрешния пазар и за износ.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че 325 дрона са били унищожени или прихванати през нощта, според руската служба на Би Би Си.

Министерството твърди, че дронове са били свалени над Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежска, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска и Тулска области, Московска област, временно окупирания Крим, Удмуртската република, Краснодарския и Пермския край, както и над водите на Азовско и Черно море.

Подразделения на Украинските сили за отбрана нанесоха удари по нефтопреработвателната компания „Танеко“ в руската република Татарстан и нефтения терминал „Таманефтегаз“ в Краснодарски край на 19 август и през нощта срещу 20 август.