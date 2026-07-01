Зеленски: Нанесохме втори удар по руска петролна рафинерия в град Уфа

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е бил нанесен втори удар по руската петролна рафинерия в град Уфа, съобщават местните медии.

"За втори път нашите санкции в отговор на удължаването на войната от страна на Русия достигнаха до нефтопреработвателната рафинерия в Уфа, един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. Разстоянието е повече от 1300 километра от фронтовата линия", написа Зеленски в социалната мрежа и публикува кадри.

Украинският президент добави, че така заяви, че украински оръжия са поразили стратегически обект в руската Пензенска област, който разработва и произвежда части за ракетни системи, използвани от руските сили за атаки срещу украински градове и селища.

For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline. Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

"Също така в Пензенска област нашите оръжия достигнаха стратегически обект на руския военно-промишлен комплекс, занимаващ се с разработване и производство на компоненти за ракетно оръжие, което окупаторите използват, за да поразяват нашите градове и населени места. Разстоянието до целта е около 600 километра от фронтовата линия", добави Зеленски.

"Всеки ден се изпълнява нашият план за налагане на украински санкции с голям обсег. Това е напълно справедлив отговор на всичко, което Русия прави срещу нас. Необходим е мир и точно това трябва да осъзнае руското ръководство. Русия трябва да прекрати войната си. И руското ръководство има всички възможности да го направи. Благодаря на всеки украински воин, който осигурява нашата точност на далечни разстояния", завършва поста си Зеленски.