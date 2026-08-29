Амбициозно: Зеленски иска Украйна да атакува Русия с 1000 дрона всеки ден

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде ДПА.

"Задачата е: 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари - тази стойност трябва да се увеличи", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение в социалните мрежи.

Лидерът подчерта, че страната му трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки.

Според Зеленски Украйна трябва значително да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана, специално предназначени за противодействие на руските дронове.

Today, we received information from the American side about the meetings in Moscow that took place the other day. There was a series of meetings. We spoke before the meetings, and we have spoken again now with the Americans. Thank you for the information – and for the necessary… pic.twitter.com/2dBbHH4y2X — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Украинският президент неведнъж е заявявал, че практическата цел на Киев е да принуди Москва да седне на масата за преговори чрез военни действия.



"Те вече разполагат с по-малко гориво, по-малко износ и намален логистичен капацитет", заяви Зеленски, като се позова на резултатите от атаките в Русия, които продължават от седмици. "Ще има дори още повече подобни загуби за тях, ако Русия не е готова да преговаря разумно, за да сложи край на тази война", добави Зеленски. / БТА