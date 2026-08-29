BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 12

Амбициозно: Зеленски иска Украйна да атакува Русия с 1000 дрона всеки ден

Украйна трябва да използва максимума от оръжията си, каза лидерът

29.08.2026 | 08:09 ч. 9
Reuters

Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде ДПА. 

"Задачата е: 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари - тази стойност трябва да се увеличи", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение в социалните мрежи.

Лидерът подчерта, че страната му трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. 

Според Зеленски Украйна трябва значително да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана, специално предназначени за противодействие на руските дронове. 

Украинският президент неведнъж е заявявал, че практическата цел на Киев е да принуди Москва да седне на масата за преговори чрез военни действия.
 
"Те вече разполагат с по-малко гориво, по-малко износ и намален логистичен капацитет", заяви Зеленски, като се позова на резултатите от атаките в Русия, които продължават от седмици. "Ще има дори още повече подобни загуби за тях, ако Русия не е готова да преговаря разумно, за да сложи край на тази война", добави Зеленски. / БТА 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Зеленски войната в Украйна Русия удари дрон оръжия
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem