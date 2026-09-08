Най-малко двама убити при руски удари срещу Киев след подновяване на огъня

Най-малко двама души са убити, след като Русия възобнови ударите си срещу украинската столица Киев след кратко спиране на огъня, съобщиха украинските власти рано тази сутрин, цитирани от ДПА.

Киев и Москва се споразумяха да преустановят ударите един срещу друг за три дни, за да гарантират посещението на специалните пратеници на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през уикенда.

Тази нощ в украинската столица бе съобщено за нови експлозии, като падащи отломки от свалени дронове са ударили няколко жилищни сгради, училище и автомобили, съобщиха украинските медии. Убити са двама души, а седем са ранени.

Изданието “Киев индипендънт” цитира кмета Виталий Кличко, който заяви, че няколко души са затрупани под останките на срутен жилищен блок.

На едно от атакувани места са изпратени медицински екипи, добави Кличко.

Сирени за въздушна тревога звучаха и в други части на страната, добави изданието.

В западната част на съседна Полша военновъздушните сили също бяха поставени в готовност, съобщи армията.

В Русия властите съобщиха за украинска атака с дронове в Саратовска област, където са нанесени щети на гражданска инфраструктура и са ранени няколко души.

Руската държавна новинарска агенция ТАСС информира, позовавайки се на губернатора на областта, че в района са изпратени екипи на спасителните служби.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи тази сутрин, че руските сили са атакували военни и логистични цели в Киев и района около украинската столица, както и пристанището в Чорноморска.

(БТА)