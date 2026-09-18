Засилен трафик на две ключови граници: Къде се образуват опашки за камиони

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщат от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също временно преустановила работа поради ниското ниво на Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички ГКПП на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.