Мицкоски с ново послание за ЕС: На същото място сме, където бяхме преди 26 години

Подходът към членството в ЕС трябва да се основава на заслуги, но в нашия случай, за съжаление, това дори не се доближава до истината, заяви премиерът на Република Северна Македония Християн Микоски, предава "Нова Македония". Според него предишното правителство, без да е постигнало резултати в страната и в опит да се задържи на власт, прие поредната промяна в Конституцията – нещо, което не можа да изпълни, и по този начин постави страната в затруднено положение по отношение на членството ѝ в Съюза.

"Изпълняваме всички изисквания, когато става въпрос за присъединяване въз основа на заслуги, но след това винаги се сблъскваме с изкуствено наложени пречки. Първо беше промяната на конституционното ни име; не е нужно да ви напомням какво се случи тогава. Сега имаме още едно допълнително изискване – отново промяна в Конституцията ни. А това, което ме плаши още повече, е фактът, че този процес на практика никога не свършва. Никой не може да ви гарантира, че това е последното. Нашият случай е специален. Нашият случай е далеч от институционалната памет на предишните държави, които станаха членове на ЕС, защото ние започнахме процеса дори преди Хърватия, като подписахме Споразумението за стабилизация и асоцииране преди повече от 25 години", добави още той. "Заедно с тях станахме страни кандидатки. Заедно с тях получихме първия положителен доклад от Европейската комисия за започване на преговори. За съжаление, оттогава не успяхме да започнем поради някои изкуствени причини. Трябва да работим заедно с ЕС".

По думите му, РС Македония е на същото място, на което беше и преди 26 години.

"Тъжно, но вярно, и това е много разочароващо и отчайващо за гражданите на моята страна.

Въпреки факта, че са направили повече от всеки друг в името на европейската интеграция и разширяването, за съжаление все още сме във фоайето, или бих казал в съблекалнята; дори не сме във фоайето и чакаме да се отвори прозорец на възможността", заяви Мицкоски.

"Предишното правителство не успя да постигне резултати у дома и на практика каза: "Ето, дайте ни празен лист хартия, ще приемем всичко“. И точно това направиха. Те се ангажираха да променят Конституцията, като напълно съзнаваха, че това е много слабо правителство, без две трети мнозинство в Народното събрание. По онова време ние бяхме в опозиция и ги предупреждавахме да не приемат това, защото като приемат този празен лист хартия, ще унищожат процеса на разширяване на ЕС за моята страна. За съжаление, те не бяха достатъчно разумни и приеха всичко. Сред условията отново има изискване за допълнително изменение на Конституцията. В нашата преамбула има изречение, в което се посочва, че Македония е държава на македонския народ, както и на албанците, сърбите, турците, власите, ромите, бошняците… Нашият източен съсед поиска това да бъде допълнено с тире – "българите и другите". Сега преамбюлът завършва с „бошняци и други“. Което е много странно, защото сред „другите“ са всички граждани на моята страна, включително и българската общност. А става дума за общност, която според последните данни от преброяването на населението наброява около 3 000 души. Не става дума за 300 000, нито за 3 милиона, нито за 300 милиона – става дума за 3 000 граждани. Защо трябва да правим това? Става дума за човешки права. Ако говорим за човешки права: ние сме политици, а не експерти по човешки права. Като политици можем само да злоупотребим с този въпрос. В Европа има институция, отговорна да преценява дали човешките права на някого са били нарушени или не. Тази институция е Европейският съд по правата на човека в Страсбург и Съветът на Европа. Преди няколко месеца Съветът на Европа заяви: прекратяваме мисията за последващ мониторинг и мониторинг за моята страна, защото всички демократични стандарти са спазени", поясни Мицкоски.

Той отбеляза също, че през последните няколко години Съдът в Страсбург се е произнесъл в полза на македонската общност в България на 14 пъти, като е установил, че правата на човека на македонската общност, живееща в България, са били нарушени от българските власти, а, както каза той, нито веднъж в полза на българската общност в моята страна.

"Имаме резултат 14 на 0 в полза на македонската общност в България в сравнение с българската общност в моята страна. Как можем да обясним и обосновем, че това искане е част от подход, основан на заслуги? Тъй като говорим за заслуги - каква е връзката между заслугите и исканията на местната общност? Отговорът е: никаква. Мога да разбера правилото на ЕС, основано на единодушие. Това е принцип и вероятно всички държави-членки ще бъдат единодушни и ще имат едно и също послание. Но като имаме предвид, че в миналото сме сменяли знамето, Конституцията няколко пъти, конституционното име, а посланието винаги е било: "Направете това и това е последното, няма да има повече пречки по пътя ви" - ние се вслушахме. Но, за съжаление, сме на същото място, на което бяхме преди 26 години – министър-председателят е този, който взема решенията", допълни Мицкоски.