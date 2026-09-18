Минималната заплата и промените в Кодекса на труда са първа точка в парламента

Първа точка в дневния ред на народните представители по време на днешното заседание е промени в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет и свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Заради важността на темата председателят на “Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска дебатите да се излъчват на живо от БНТ и БНР, което мнозинството отхвърли. Преди това Василев настоя за проверка на кворума, в залата се регистрираха 141 народни представители.

Вчера промените бяха приети от парламентарната социална комисия.

Втора точка за днес остава първо четене на промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Росица Карамфилова и Иван Шишков.