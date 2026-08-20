Мицкоски: Конституцията на Северна Македония гарантира защита и на българската общност

Политиката се основава на диалога. Аз съм един от онези политици, които искат да разговарят, докато не се стигне до решение. И в двата случая ще продължим да разговаряме. Знаем кои са нашите червени линии и в рамките на тези червени линии ще се опитаме да намерим решение, заяви министър-председателят на РСМ Християн Мицкоски в отговор на въпроси на журналисти преди началото на Съвета на посланиците. Той посочи, че нашата Конституция осигурява абсолютно сериозна защита на правата на всички граждани в страната, включително и на българската общност.

В отговор на въпрос на журналист да коментира изявлението на българския министър-председател Румен Радев, че ще подкрепи разширяването на ЕС, но че изискванията за изпълнение на поетите ангажименти и за защита на българите в страната остават.

"Нашата Конституция осигурява абсолютно сериозна защита на правата на всички граждани в страната, включително и на българската общност. И не само аз го казвам, а и Съветът на Европа, който се занимава с правата на човека, и именно затова той прекрати и своята мисия за наблюдение и последващо наблюдение в страната, което означава, че правата на човека на всички общности и на всички граждани са гарантирани от нашата Конституция. И това ни води до втората тема, а именно какво правим по отношение на македонската общност от другата страна на границата, като се има предвид, че България е ратифицирала, че ще зачита правата на човека, а от друга страна, тя постоянно избягва да регистрира сдруженията на македонската общност в България, както е случаят с ОМО "Илинден-Пирин", въпреки че имаме дузина решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург", добави още Мицкоски, цитиран от "Нова Македония".

Той подчерта, че партньорите трябва да разговарят честно помежду си, както и съседите,

и че той, по неговите думи, винаги е готов да обсъжда тази тема.

"Готов съм да седна и да разговарям по всяко време, но не съм от хората, които участват в срещи само за да се съберат, без да се постигне нищо. Не ми харесва да губя нито своето време, нито това на другите.“ Очаквам дипломатическите усилия за намиране на решение първо да сближат позициите на двете страни, така че ако има възможност за такова сближаване, тогава съм напълно готов да седна на масата за преговори с него", подчерта Мицкоски, като добави, че досега не е инициирана никаква пряка среща на каквото и да е ниво.

Съветът на посланиците се провежда днес и утре в Скопие с участието на ръководителите на македонските дипломатически и консулски мисии в чужбина. Това е първият път от 2019 г. насам, когато Съветът на посланиците се провежда в нашата страна с физическото присъствие на ръководителите на дипломатическите и консулските мисии, съобщава МИА.