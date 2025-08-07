IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подпалвачът от Велико Търново остава в ареста СНИМКИ

Той е на 33 години, криминално проявен и осъждан

07.08.2025 | 11:23 ч. Обновена: 07.08.2025 | 11:40 ч. 3

Димитър Кьосемарлиев

Апелативният съд в София остави в ареста Стоян Денчев, който е обвинен в тероризъм, за всяване на смут в обществото след умишлено запалване на огън във Велико Търново, съобщава bTV.

Денчев беше заловен след разпространен клип, който показва как подпалва борова гора край Велико Търново.

33-годишният мъж живее в Ямбол и има завършено средно образование. Той е криминално проявен и осъждан за шофиране след употреба на наркотици.

В нощта на 26 юли мъжът е празнувал рожден ден на свой приятел във Велико Търново.

Той и още един от компанията тръгват по пътека, която свързва двата квартала "Чолаковци“ и "Бузлуджа“ и започва да пали растителността край нея. Сигналът за палежа е подаден от рожденика.

Симеон Тъпов, адвокат на Денчев, помоли съдът да промени мярката за неотклонение. Според него липсва обосновано предположение Денчев да е извършил престъплението, за което е обвинен - тероризъм, като допусна, че е възможно да има данни за друго престъпление като палеж. Защитникът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Денчев да извърши престъпление.

Стоян Денчев също поиска от съда по-лека мярка за неотклонение.

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент. 

 

