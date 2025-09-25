Емрах с глоба от 3000 лева и без книжка за година след гонката с Коцето

Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип с автомобилна гонка. Видеото е качено в социалните мрежи от фолкпевеца Константин.

Водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършващ поредица от безразсъдни маневри, бил призован в отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи, където му е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл.104 Б от ЗДвП.

Предвидената в закона санкция е в размер на 3000 лева и лишаване от правото на управление на моторно превозно средство за срок от 12 месеца.

Предприетите действията на отдел „Пътна полиция“ са след публикувано видео в социалните мрежи, съобщиха за медиите от столичната полиция.

След гонката пред медиите Емрах заяви, че двамата с Константин не са нарушили закона и не са превишавали скоростта. Попитан защо километражът му е замъглен на видеото и може ли да покаже оригинала, той се оправда, че на спортен режим километражът автоматично се замъглявал. Провокиран, че това не е вярно, той отговори:

"Вие мислите така, аз мисля по друг начин."

Той продължи: "Има много хора, които завиждат, и като видят някое момче, по-младо, с по-хубава кола, започват да пишат отдолу коментари, тип "селянин", без да сме направили нищо."

Емрах отрече книжката му да е купена, както твърди една от бившите му приятелки.

По думите му се е движел с "80 максимално с 90 километра в час".