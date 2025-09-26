IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж и жена откраднаха парфюми и козметика за 11 бона от столичен мол

Жената е бивша служителка на магазина и е имала достъп до него

26.09.2025 | 19:40 ч. 1
БГНЕС

Мъж и жена са откраднали пари, парфюми и козметика от магазин в столичен търговки център. Крадците са задържани, а прокуратурата им е повдигнала обвинение, съобщава bTV.

Престъплението е от 22 септември. Двамата обвиняеми са задигнали 5633,60 лева, 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Всичко е на обща стойност 16 690,60 лв.

За това престъпление законът предвижда наказание “лишаване от свобода” от 1 до 10 години. Събраните до момента доказателства сочат, че жената е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.

Мъжът и жената са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемите.

