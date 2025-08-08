Дебора: Престъпниците имат повече права от жертвите

Дебора Михайлова, която живее в страх заради насилника си, направи коментар, че не е съгласна с решението на Пловдивския окръжен съд да намали гаранцията на Георги Георгиев. Вчера подсъдимият напусна ареста след като съдът намали от 25 на 10 хиляди лв. паричната му гаранция.

"Не се чувствам добре. Моето време минава със страх, аз се събуждам от всеки един шум, времето ми минава с болка, не мисля, че живота ми струва 10 хиляди лева”, заяви Дебора Михайлова пред БНТ.

Тя добави, че не е очаквала такова решение на съда. “Очаквах и до вчера си мислех, че че ние жените, които сме преживели домашно насилие, сме защитавани от България, но явно съм грешала."

Според Дебора делото се протаква видно умишлено.

"Явно в България престъпниците имат повече права от жертвите, дори и да искам няма как да обжалвам. Все още вярвам в българския съд и се надявам на бърза и справедлива присъда, Смятам, че все още има време, за да има как нещата да се случат, за да има присъда”, добавя момичето.