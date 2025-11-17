IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Ареставаха сърбин, опитал да пренесе контрабандни цигари през МП Златарево

Иззети са 244 200 къса цигари

17.11.2025 | 18:23 ч. 0
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Митническите служители на МП Златарево откриха и задържаха 244 200 къса цигари при проверка на товарен автомобил.

На 10 ноември на входящо трасе на пункта пристига влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданин на Сърбия.

Моторното превозното средство е селектирано за проверка, като по време на извършения щателен контрол митническите служители откриват под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока на 3 различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса.

Водачът е привлечен от Окръжната прокуратура - Благоевград в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците. 

Цигарите са отнети в полза на държавата и предстои да бъдат унищожени. На водача е наложено наказание от 2 г. и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 г. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МП Златарево контрабандни цигари Агенция Митници
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem