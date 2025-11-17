Ареставаха сърбин, опитал да пренесе контрабандни цигари през МП Златарево

Митническите служители на МП Златарево откриха и задържаха 244 200 къса цигари при проверка на товарен автомобил.

На 10 ноември на входящо трасе на пункта пристига влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданин на Сърбия.

Моторното превозното средство е селектирано за проверка, като по време на извършения щателен контрол митническите служители откриват под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока на 3 различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса.

Водачът е привлечен от Окръжната прокуратура - Благоевград в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

Цигарите са отнети в полза на държавата и предстои да бъдат унищожени. На водача е наложено наказание от 2 г. и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 г.