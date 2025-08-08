Хванаха недекларирани 81 170 евро и 997,50 г злато на Капитан Андреево

Митничари спряха нов опит за пренасяне на недекларирани 81 170 евро и 997,50 грама злато на обща стойност 325 476 лева (166 413,24 евро) при проверка на автобус, излизащ от страната.

На 06.08.2025 г. на Митнически пункт Капитан Андреево пристига автобус с турска регистрация с водач - турски гражданин. В автобуса от Германия през България за Турция пътували 30 пътници.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. На митническите служители прави впечатление неспокойното поведение на един от пътниците и при извършения личен преглед на лицето, в двата му чорапа и в джобовете на връхното яке, са открити 6 пакета, съдържащи еврови банкноти, съобщиха от Агенция "Митници".

Установената валута е 81 170 евро с обща левова равностойност 158 754 лева. Други два пакета с изделия от жълт метал са открити в задния джоб на панталона на мъжа. Според направената от вещото лице експертиза изделията са с общо тегло 997.50 грама, 22 - каратово злато на обща стойност 166 722 лева (85 243,61 евро).

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Само преди седмица митническите служители на МП Капитан Андреево откриха недекларирани 740 000 щатски долара, 30 000 евро и 1288 грама злато при проверка на лек автомобил с българска регистрация, пътуващ от България за Турция.