IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Арестуваха двама за телефонна измама в Габрово

Жената дала дебитната си карта с пина, за да плати пратка

11.08.2025 | 16:09 ч. Обновена: 11.08.2025 | 17:05 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Криминалисти задържаха двама мъже, съпричастни към телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Действията по разследването са започнали след подаден сигнал в районното управление от 55-годишен мъж, който съобщил, че майка му, на 73 г., е била въведена в заблуждение по стационарния телефон.

На жената е било съобщено, че е необходимо да приеме пратка от куриер в услуга на свой познат, като предостави дебитната си карта с пин код, за да бъде изтеглена сумата от 2000 лв. за заплащане на пратката, посочват от полицията. Жената предоставила на непознат мъж карта с кода, като впоследствие са били изтеглени 2000 лв., а дебитната карта не била върната.

В рамките на образуваното досъдебно производство са предприети и проведени оперативно-издирвателни мероприятия. Двама габровци на 25 и 26 г. са изтеглили парите, а сумата, предмет на престъплението, не е възстановена, допълват от МВР. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Габрово телефонна измама
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem