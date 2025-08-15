Боеприпаси и пистолети откриха при претърсване в Стара Загора и село Свобода

Боеприпаси и пистолети са открити от полицейски служители при претърсване и проверки в Стара Загора и чирпанското село Свобода, съобщиха от МВР в Стара Загора.

В четвъртък, 14 август, полицейски служители от Районното управление (РУ) в Чирпан са извършили претърсване и изземване в къща в село Свобода. В стая, обитавана от 33-годишна жена, са намерени пистолет без идентификационен номер, пълнител с четири боеприпаса и още два боеприпаса. В друга стая е намерен друг пистолет без документи.

Отново във вчерашния ден полицейски служители от Второ РУ - Стара Загора са извършили проверка и в апартамент в града, обитаван от 29-годишен мъж. Намерени са четири боеприпаса и торбичка с прахообразно вещество. Над кабината на асансьор във входа на блока е намерен боен пистолет със заличен фабричен номер и поставени в пълнителя шест боеприпаса, както и два вакумирани плика, съдържащи зелена тревиста маса.

И по двата случая е образувано е досъдебно производство, предаде БТА.