Отвлечените ученички от щата Кеби в Нигерия са освободени

Това обяви президентът на африканската страна Бола Тинубу

26.11.2025 | 03:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Всички 24 ученички, отвлечени от въоръжени лица миналата седмица в щата Кеби в Северозападна Нигерия, са спасени, обяви президентът на африканската страна Бола Тинубу, цитиран от агенциите.

"С облекчение мога да съобщя, че всички 24 момичета са открити. Сега трябва да разположим повече сили на терен в невралгичните райони, за да направим така, че да няма повече случаи на отвличания", посочи нигерийският лидер в писмено изявление.

Момичетата бяха отвлечени на 17 ноември. Тогава полицията съобщи, че отвлечените деца са 25, но в тазвечершното изявление на Тинубу се посочва, че те са 24. Засега не се разкриват подробности около спасителната операция.

Нападението в Кеби бе поредното от серия масови похищения на хора в Нигерия, пише БТА.

нигерия ученички отвличане
