Сезонът на Стрелеца е тук, ето какво ни очаква

Сезонът на Стрелеца е тук! Той започна на 23-ти ноември и продължава до 22-ри декември. Енергията е оптимистична, ставаме доста по-любопитни, мечтаем смело, правим амбициозни планове, пробваме нови неща, разширяваме хоризонта си, изследваме света около нас. Отдаваме се на приключения и пътувания. Ето какво да очаква всяка зодия, според "Nss G-Club".

Овен

Студените месеци ги тестват всяка година. Нека се подготвят предварително. Да не прибързват и да не изгарят всичката си енергия. Да си почиват, да стимулират имунитета си, да пият чай. И да вярват на себе си.

Телец

Трябва да се фокусират над себе си. Да пийват горещ шоколад, да се сгушат под завивката, да се погрижат за себе си и да си помогнат. Нека се разхождат повече, да четат, да избягват крайностите, и да кажат, ако имат нужда от подкрепа.

Близнаци

Студените сезони им носят меланхолия. Трябва да организират живота си и ежедневието си. Да не пропускат закуска, да устоят на това да се превърнат в зомби през хладното време. Нека по-често се виждат с приятели.

